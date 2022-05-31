Омск, 31 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Вынесен приговор 36-летнему жителю Омска, до смерти избившему сожительницу (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в областном следственном управлении СКР.

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Установлено, что 6 января 2022 года в квартире на улице Малиновского в Омске мужчина после утреннего совместного распития спиртного в течение дня и вечером нанёс сожительнице не менее 49 ударов руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась ночью в больнице.

По словам обвиняемого, пока он спал, женщина допила бутылку водки и легла спать, не приготовив еду и не накормив трёхлетнего сына.

Полицию и скорую помощь вызвали соседи, услышавшие крики и шум.

Омич признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворён гражданский иск матери погибшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей и взыскании расходов на погребение.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об убийстве 34-летней женщины возбуждено в Омске.

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