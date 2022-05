Лос-Анджелес, США, , 13:34 — REGNUM Пользователи Сети считают, что американская актриса Рэйчел Зеглер сыграет в приквеле трилогии «Голодные игры». Об этом 31 мая пишет Elle Girl.

Рэйчел Зеглер Скриншот из видеообращения Рэйчел Зеглер

Как отмечает издание, недавно Зеглер опубликовала в своих соцсетях пост, в котором поклонники увидели подтверждение этой информации. Актриса написала бессмысленную фразу: «listen up…. can y’all grow restfully? are you becoming an individual resting decisively?» — если сложить первые буквы вместе, то получится имя Lucy Gray Baird. Пользователи уверены, что это имя персонажа Зеглер в фильме «Баллада о змеях и певчих птицах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главного персонажа в предстоящем приквеле «Голодных игр» под названием «Баллада о змеях и певчих птицах» сыграет Том Блит. Он сыграет юного президента Кориолана Сноу.

