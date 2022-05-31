Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM В день 80-й годовщины первого футбольного матча в блокадном Ленинграде, известного как «матч жизни» и ставшего одним из символов великой силы духа ленинградцев, в Петербурге на «Ленфильме» состоится премьерный показ фильма «Блокадный футбол», посвященного этому матчу. Фильм снят по одноименной книге писателя, кинокритика и спортивного журналиста Алексея Дунаевского.

Футболисты Цитата из х/ф «Вратарь». Реж. Семён Тимошенко. 1936. СССР

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Петербурге широко отмечают 80-ю годовщину блокадного матча, состоявшегося 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» между командой «Динамо» и командой Н-ского (Металлического) завода, составленной из игроков довоенных ленинградских клубов, а также спортсменов из числа работников завода.

«Его участники совершили беспримерный подвиг. Ничего подобного в осажденном врагами городе не знает история человечества, — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Изможденные, усталые люди вселили надежду в ленинградцев».

Напомним, на петербургском стадионе «Динамо» состоятся памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине блокадного матча, в том числе торжественно-траурная церемония у памятника футболистам блокадного Ленинграда, матчи с участием детских футбольных команд и матч между командами правительства Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области.

Телевизионная премьера фильма «Блокадный футбол» состоится в 21:00 мск на телеканале «Санкт-Петербург».

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