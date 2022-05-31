Москва, , 13:33 — REGNUM Российская сторона сделала всё возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад искусственно провоцирует кризис. Об этом 31 мая по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Запад

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано всё, что зависит от нас».

Он уточнил, что речь, в частности, идёт о гарантиях со стороны России «свободного вывоза украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах» Однако для этого необходимо, чтобы украинская сторона разминировала прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины, подчеркнул Лавров.

«А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем — с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек — они должны, конечно, всерьёз задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», — указал глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из причин проблем с продовольствием в Европе являются антироссийские санкции Запада. Обсуждая с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером вопрос глобальной продовольственной безопасности, российский лидер акцентировал внимание на необоснованности и несостоятельности попыток «возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки».