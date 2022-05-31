Тюмень, 31 мая 2022, 13:33 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 19 выздоровевших и 22 госпитализированных с COVID-19. Об этом 31 мая сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки на 31 мая коронавирус выявили у 10 тюменцев. Это на девять человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 мая коронавирус выявили у 191 711 человек, выздоровело 187 108 пациентов, скончались 4 327 (ни одного человека за сутки).
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