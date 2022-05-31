Тюмень, 31 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 19 выздоровевших и 22 госпитализированных с COVID-19. Об этом 31 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

За сутки на 31 мая коронавирус выявили у 10 тюменцев. Это на девять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 мая коронавирус выявили у 191 711 человек, выздоровело 187 108 пациентов, скончались 4 327 (ни одного человека за сутки).