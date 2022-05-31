Барнаул, 31 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Алтайском крае 31 мая и 1 июня местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) и высокая пожароопасность (4 класс), сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

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Гражданам запрещается разжигать костры, готовить пищу на открытом огне, жечь мусор или траву и так далее.

По данным Алтайского Гидрометцентра, 1 июня на большей территории края ожидаются дожди, грозы, ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

«В ветреную погоду стоит быть особенно осторожными при обращении с огнем. При порывистом ветре поставьте машину в гараж или припаркуйе его вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасная обстановка в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Только за 28 мая в регионе произошло 55 пожаров, из них два очага возникли на территории садоводческих некоммерческих товариществ.

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