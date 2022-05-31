Стокгольм, , 13:32 — REGNUM Разработчики игры V Rising, которая неожиданно стала очень популярной среди пользователей сервиса Steam, рассказали о своих планах по развитию проекта. Публикацию они разместили 31 мая в своём блоге.

V Rising Скриншот из игры V Rising

Студия Stunlock дала понять, что планирует добавить в игру (релиз которой состоялся в формате раннего доступа) намного больше контента, чем есть в ней сейчас. При этом разработчики предупредили игроков, что выполнение этой задачи потребует много работы и много времени.

«У многих путешествий есть определенный путь, дорога с четким пунктом назначения. Хотя у нас, безусловно, в голове есть цель для V Rising, наш путь еще не определен», — отметили авторы игры.

Напомним, ранее представители студии Stunlock признались журналистам, что совершенно не ожидали, что их проект станет настолько популярным. Релиз V Rising состоялся в Steam 17 мая 2022 года.

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