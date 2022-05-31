Саранск, 31 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 30 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 639 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

Всего в регионе подтвердили 68 166 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1388 человека, с 28 мая летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы 18 пациентов, накануне в больницы попали десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 26 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались также 30 жителей республики.