31 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что помощь, которую Европейский союз будет предоставлять Украине, будет зависеть от реформ и мер Киева по борьбе с коррупцией.

Мирослава Романенко, , 17:19 — REGNUM Помощь, которую Европейский союз будет предоставлять Украине, будет зависеть от реформ и мер Киева по борьбе с коррупцией. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита Евросоюза.

Продажа земли Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом: когда это Запад, который привык жить за счет ограбления «колоний», кому-либо помогал? Иные также считают, что подобные заявления говорят о том, что помощи не будет никогда. Были и те, кто напомнил, что последние восемь лет на Украине уже «проводились реформы».

«Уже помогли! И себе, и Украине!» — написала Irina.

«Поможет восстановить? Ну это всё — конец неньке (Украине. — М. Р.)», — иронизирует «Крым».

«ЕС хоть и камикадзе, но украинцев на своей шее не выдержит!..» — отметил Салих М.

«А что, 8 лет усиленных «реформ» мало?» — недоумевает Nina S.

«Старая песня о главном — сначала реформы, потом еще реформы, и реформы, и еще реформы за то, чтоб мы подумали», — с сарказмом пишет Scorpion.

«Что-то не припомню, чтобы англосаксы что-то где-то восстанавливали», — добавил Карпов Г.

«Там уже нечего реформировать. Украли всё. Осталось только чернозем вывезти, как в 1943 году. Если научиться воровать воздух, то «нареформируют» и его», — пишет 10 899.

«Помогут, конечно, там ещё есть что разворовать и разрушить. Уже спешат», — смеется Надежда.

«Какие реформы? Это разговор для болванов. Европа живёт на ограблении других колоний и экспорте инфляции…» — написал Сергей.

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«И в ЕС после реформ. Не везёт! А поляки уже денег на реформы ждут», — с сарказмом добавила Didkovskaya.

«Конечно, не будет помогать восстанавливать, потому что не будет Украины…» — отметил Rikou.

«Теперь какие реформы?.. Их с 2014 года уже куча была: с коррупцией боролись, образование трансформировали, культуру опоганили… Теперь какие реформы?..» — не понимает 15 955.

«По-моему, реформировать нужно саму Европу и реформы должны заключаться в том, чтобы она научилась жить и существовать исключительно за свой счёт, а не за счёт своих колоний…» — прокомментировал новость АК.

«Высосут всё, а потом спешно ретируются, как в Афгане», — отреагировал Сергей М.

«ЕС скоро самому понадобятся реформы, а может, и помощь в восстановлении», — добавила Елена.

«Поднятие пенсионного возраста, повышение налогов, подорожание всего, уничтожение образования и медицины, уничтожение производств, закрытие своих АЭС… Вот это часть реформ… Прибалтика всё это уже прошла», — отметил Artur.

«Ага. Земельные реформы. Часть — Польше. Часть — России. Ну, может, мадьяры подтянутся. Вот и будет реформа», — с сарказмом пишет Julia V.

«Коллективный Запад уже реформировал Украину, выделив деньги на майдан, по их мнению, на демократию. Там, где они реформируют, — войны, хаос, нищета», — отреагировала Марина Л.

«Подождите, подождите! Россия ещё с итогами первых реформ не разобралась», — с сарказмом добавила Ekaterina.

«Реформа идёт усиленными темпами, скоро Украина войдёт в ЕС без народа», — с сарказмом отметил Samuil P.

«Погодите-ка, а не эти ли товарищи рассказывали, что на Украине реформы ого-го? Все же с этим было в порядке. Демократия, свобода слова, гиднисть (достоинство. — М. Р.) и всякое такое. Что начали-то?» — недоумевает Veselkin.

«Пришло время переобещать обещанное. И пусть воюют до последнего украинца», — с сарказмом подытожил Андрей.