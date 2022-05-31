Суровикино, Волгоградская область, 31 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве 18-летней девушки возбуждено в Суровикино Волгоградской области. В преступлении подозревают 43-летнего мужчину, которому она помогала по хозяйству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

С заявлением об исчезновении дочери в полицию обратилась её мать. Следователи установили, что 27 мая девушка отправилась к дому на улице Луговой, где проживает мужчина, которому она за деньги помогала с уборкой. Свидетели рассказали оперативникам, что он может быть причастен к исчезновению помощницы. Под давлением улик и доказательств мужчина признался, что в тот вечер ему не понравилось, как девушка навела порядок, они поссорились и он избил девушку, а на следующий день завернул её тело в ковёр и сбросил с моста в реку.

Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.