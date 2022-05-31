Таллин, , 13:29 — REGNUM Профсоюзам Эстонии окончательно отказано в повышении минимальной зарплаты в 2022 году, поэтому Центральный союз профсоюзов страны предупредил власти, что поддержит акции протеста, если недовольный народ выйдет на улицы.

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Об этом сообщило «Радио 4» со ссылкой на представителя профсоюзного движения Олега Чубарова.

Чубаров напомнил, что оказалось безответным со стороны правительства и представителей работодателей Эстонии и другое предложение профсоюзов — об увеличении не облагаемого подоходным налогом минимума доходов.

«Отказ мотивировали тем, что в сегодняшней ситуации это невозможно: бюджет уже очень сжат, и посреди года менять что-то очень сложно. Мы с этим не согласны, реагировать на те изменения, которые происходят сейчас в экономике, возможно», — отметил представитель профсоюзов.

Он убежден, что «правительство для этого и назначено, чтобы действовать». Чтобы «подтолкнуть» кабинет министров в правильном направлении, профсоюзы страны готовятся к серии акций протестов, стремясь к тому, чтобы они прошли мирно: «Профсоюзы выступают за спокойствие, чтобы это не вызвало бурю акций протеста, которые осенью могли бы созываться различными партиями».

Чубаров описал возможные акции протеста: сбор подписей под обращениями к правительству, акции протеста в разных городах перед самоуправлениями, чтобы показать, что «сегодня народ загнан в угол».