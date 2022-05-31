Оренбург, , 13:29 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 30 мая, госпитализированы 30 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 20 случаев больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

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В стационарах находятся 93 человека. Состояние 23 оренбуржцев оценивается как тяжёлое. Трое подключены к аппаратам ИВЛ, ещё 57 пациентов получают кислородную поддержку.

За последние сутки в регионе выявили 32 заражения коронавирусом. Заболеваемость продолжает снижаться. Число зарегистрированных носителей коронавируса в Оренбуржье достигло 216 538. Жертвами заболевания стали 4007 человека, в том числе один — 30 мая.