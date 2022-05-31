Берёзовский, Свердловская область, , 13:43 — REGNUM На Среднем Урале осудили мужчину, жестоко избившего своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался, сообщили журналистам в пресс-службе свердловского СКР.

Приговор Argumenti.ru

Инцидент произошёл в Берёзовском Свердловской области в мае 2021 года. Между ранее знакомыми мужчинами возник конфликт. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, Валерия Горелых, его причиной стали знаки внимания пострадавшего по отношению к знакомым женщинам осуждённого. Свердловчанин жестоко избил знакомого, при этом правоохранителям он заявил, что хотел лишь «проучить» оппонента.

Мужчину приговорили 10,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.