Махачкала, , 13:28 — REGNUM В Дагестане возбуждены дела о мошенничестве против 33 местных жительниц, которые стали получательницами материнского капитала, не имея детей. В органы, уполномоченные оформлять сертификаты на семейный (материнский) капитал, они предоставили подложные документы, в том числе свидетельства о рождении детей, которых не было на самом деле.

Дело Pixabay.com

Помогали в совершении мошенничества сотрудники органов ЗАГС и территориальных управлений Пенсионного фонда, вступившие в сговор с подозреваемыми, а также иные лица. Преступления совершались в период с июня 2019 года по март 2021 года. На основании поддельных свидетельств о рождении детей, которые изготавливали сотрудники ЗАГСов, отделения ПФ РФ выдавали государственный сертификат на материнский капитал.

По выявленным фактам мошенничества возбуждены 33 уголовных дела. Ранее были заведены дела на сотрудников отделов ЗАГС, территориальных управлений ПФ и двоих местных жителей о мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере и о служебном подлоге.