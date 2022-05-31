Анкара, , 13:28 — REGNUM В турецкой Анталье произошла авария с участием автобуса, в котором, возможно, были туристы из России. Об этом 31 мая сообщает агентство «Демирорен».

Автобус. ДТП Sistak

Уточняется, что ДТП произошло в районе Чамъюва уезда Кемер, когда водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги, а затем его транспортное средство врезалось в опору линии электропередачи.

Также указывается, что в результате аварии пострадали 11 туристов и сам водитель и добавляется, что на место инцидента были направлены машины скорой и полиция. При этом отмечается, что всех пострадавших направили в больницы районов Кумлуджа и Финике, их состояние не вызывает опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая стало известно, что в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Радищева и Московской столкнулись два трамвая, один из которых сошёл с рельсов.