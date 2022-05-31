Йошкар-Ола, 31 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 31 мая лечение получают 48 пациентов, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

У всех 48 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 41 человек находится в состоянии средней степени тяжести. Из семи пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 15 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы семь человек, выписаны двое пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая выздоровели с начала пандемии 43 465 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 618 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.