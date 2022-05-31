Молдавия, 31 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Блок коммунистов и социалистов (БКиС) Молдавии, который долгое время находился на втором месте по популярности, занял в рейтинге первое место. Об этом свидетельствует социологический опрос, опубликованный 31 мая пресс-службой исследовательской компании iData.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Сообщается, что участников соцопроса спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы назначили на ближайшее воскресенье. В поддержку БКиС высказались 25,8% опрошенных, что в случае выборов позволило бы получить партии 41 мандат в парламенте (сейчас у них — 32).

Долгое время лидировавшая пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила в ходе опроса 25,1% «голосов» респондентов. Это соответствует 40 местам в парламенте (сейчас — 63). Третья по популярности партия — «Шор», которую поддержали 12,5% участников опроса. На выборах это дало бы 20 депутатских мест (сейчас — 6).

Опрос проходил с 13 по 28 мая. В нём участвовали 1012 человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, в Молдавии нарастает противостояние между оппозицией и властями. Правительство обвиняют в политике, которая привела к резкому — за полгода — ухудшению экономического положения в стране. Ситуация обострилась после того, как был задержан и помещён под домашний арест экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.