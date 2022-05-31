Иркутск, 31 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Иркутской области до 3 июня продлён режим ЧС, сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

«В ближайшие трое суток ожидается прохождение атмосферных фронтов и осадки по всей области, поэтому в некоторых территориях уровень пожарной опасности снизится с высокого — четвёртого-пятого до второго-первого классов. Как только уровень пожарной опасности снизится — будем рассматривать вопрос об отмене ЧС. Оставим его только там, где это будет необходимо» - пояснил губернатор Игорь Кобзев.

По состоянию на 30 мая регионе действовало 3 лесных пожара на площади 1,8 тысяч га, полностью локализовано 7 лесных пожаров на площади 10,9 тысяч га.

Как сообщало ИА REGNUM, за 30 мая в Иркутской области произошло 28 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

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