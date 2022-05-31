Йошкар-Ола, 31 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 31 мая выздоровели с начала пандемии 43 465 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 618 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали семерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йошкар-Оле на Патриаршей площади в течение трех дней обследование кожи методом дерматоскопии прошли 713 человек. Из них 40 пациентов с подозрением на онкологическое заболевание направлены на углубленное обследование. Обследования проводились в преддверии Всемирного дня диагностики меланомы.