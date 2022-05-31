Тверь, 31 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Жительница Тверской области подозревается в жестоком убийстве собственной грудной дочери, сообщили 31 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Трагедия произошла 30 мая, в квартире дома в посёлке городского типа Калашниково. Как полагают следователи, девочка 2022 года рождения плакала, её 25-летняя мать подошла к кроватке, где лежала малышка, подняла ее и ударила головой о борт кровати, а затем ударила кулаком в область спины. От полученных травм девочка скончалась.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве, она задержана. В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. Также следователи готовятся предъявить подозреваемой обвинение.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении подозреваемой назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по исполнению обязанностей.