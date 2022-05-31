Мадрид, 31 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Полный разрыв торговых отношений между Россией и Испанией будет стоить экономике Испании 2,4%. Об этом сообщили в Банке Испании, опубликовавшем экономический бюллетень.

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Согласно прогнозу, наиболее существенным ударом окажется прекращение поставок энергоносителей — это приведёт к потере от 0,8% до 1,4% ВВП в первых год. При самом неблагоприятном раскладе потери составят 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не присоединится к антироссийским санкциям.