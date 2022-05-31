Донецк, 31 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Еще несколько «заблудившихся» украинских боевиков обнаружены на заводе «Азовсталь», заявил 31 мая глава ДНР Денис Пушилин.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека», — сказал он в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные обнаружили на территории комбината «Азовстали» фургон с телами украинских боевиков.

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