Пушилин заявил о найденных на «Азовстали» заблудившихся боевиках ВСУ
Донецк, 31 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Еще несколько «заблудившихся» украинских боевиков обнаружены на заводе «Азовсталь», заявил 31 мая глава ДНР Денис Пушилин.
Prompolit.info
Завод «Азовсталь» в Мариуполе
«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека», — сказал он в эфире программы «Соловьёв LIVE».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные обнаружили на территории комбината «Азовстали» фургон с телами украинских боевиков.
Читайте также: В подвалах «Азовстали» нашли фургон с заминированными телами