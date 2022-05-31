Ханты-Мансийск, 31 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Югре с 31 мая 2022 года отменён обязательный масочный режим. Об этом сообщили губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сегодня, после согласования с Роспотребнадзором РФ, приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси, а также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей», — отметила Наталья Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Это на семь случаев меньше, чем днём ранее. Летальных исходов среди пациентов с с COVID-19 не зарегистрировано.