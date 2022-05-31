Саратов, 31 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В девяти регионах Поволжья прошли комплексные тренировки соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) по противодействию терроризму. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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Учения, в которых было задействовано около 800 военнослужащих более 20 соединений и воинских частей ЦВО, проходили в Кировской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, а также в Удмуртии, Татарии и Башкирии. Они проводились перед началом летнего периода обучения.

пресс-служба ЦВО «По замыслу практических действий, «противник» пытался прорваться на территорию военных городков для проведения террористических актов, захвата заложников и оружия. По сигналу тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, вели огонь по условному противнику, осуществляли блокирование штурмовых групп и уничтожали вооружённые формирования».

Бойцы антитеррора также отработали ликвидацию барражирующих БПЛА и выявление отравляющих веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе соединения управления Восточного военного округа в Хабаровске прошёл сбор с должностными лицами органов военного управления, территориальных и местных гарнизонов, ответственных за организацию противодействия терроризму.