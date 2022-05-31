Москва, 31 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, нефть дорожает пятую сессию подряд, превысив уровень $120 за баррель впервые с первой половины марта, когда был зафиксировал рекордный подъем цен за пределы отметки $130, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С начала дня фьючерсы дорожают более чем на 2%. Месяц начался немногим выше уровня $105, и на протяжении всего мая котировки не опускались ниже $100.

Причем это уже шестой месяц беспрерывного роста Brent, которой движут опасения за дальнейшую судьбу поставок в условиях геополитического хаоса.

Сейчас наблюдается закономерная реакция рынка на решение ЕС о введении эмбарго на импорт российской нефти в рамках очередного пакета санкций.

Брюссель заявил, что до конца этого года прекратит поставки из РФ на 90% (исключение было сделано на Венгрии, из-за возражения которой ранее странам не удавалось достичь компромисса).

В целом ответная реакция нефти оказалась весьма сдержанной — тема отказа от поставок слишком долго муссировалась, принятие решения затянулось, и за это время рынок успел частично утратить интерес к этой теме, по большей части, отыгранной заранее.

Также определенный вклад в дальнейший подъем Brent вносят события в Китае, где коронавирусные ограничения продолжают отменяться, а власти принимают меры поддержки экономики. Все это оправдывает растущие ожидания спроса на энергоносители.

В краткосрочной перспективе нефть будет оставаться на высоких позициях, и не исключены приступы новых покупок, однако по мере отрыва от уровня $120 будет возрастать риск фиксации прибыли.

А прибыль уже на текущих уровнях выглядит уместно, учитывая макроэкономические риски, способные негативно отразиться на динамике черного золота в среднесрочной перспективе», — пояснил эксперт.

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