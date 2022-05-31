Брюссель, 31 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Посол Латвии в Бельгии Андрис Ражанс обратился в министерство иностранных дел этой страны с нотой, протестуя против планируемого демонтажа памятника военнопленным времен Второй мировой войны. Об этом сообщило латвийское агентство LETA.

Латышские эсэсовцы. 1944

Памятник был установлен группой латвийских энтузиастов в 2018 году в местечке Зедельгеме, где в послевоенный период находился лагерь для пленных из немецких подразделений, включая нацистов из СС. В нем содержалось до 12 000 латышей-эсэсовцев.

«Для Латвии неприемлемо, что муниципалитет Зедельгема принял решение о демонтаже памятника без согласования с Латвийским музеем оккупации. Министерство иностранных дел Латвии ожидает от Бельгии точной информации о дальнейшей судьбе памятника, а также неоднократно предлагало муниципалитету Зедельгема напрямую решать все вопросы, связанные с памятником», — раскритиковал действия бельгийской стороны МИД Латвии.

Подчеркивается, что в Бельгии также проигнорировали письмо министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Ранее в Бельгии развернулась общественная кампания против латвийского памятника. СМИ оценили как открытие памятника, так и поминальные церемонии возле него, как «глорификацию нацизма», а «Paris Match Belgique» назвал памятник «Зедельгемским позором».

В июне 2021 года парламент Бельгии пришел к выводам, что памятник «разжигает вражду», привлекает правых радикалов, а также пытается обелить нацистских коллаборационистов, сражавшихся на Восточном фронте.