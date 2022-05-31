Пермь, 31 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В ковидные отделения Пермского края за последние сутки, 30 мая, поступили 27 пациентов. Предыдущий суточный показатель госпитализаций составлял 18, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 200 человек с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 34 пациента. Из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявили 369 952 заражения коронавирусом, в том числе 65 случаев — 30 мая. Жертвами заболевания стали 8 804 человека. За последние сутки зафиксировано два летальных исхода.