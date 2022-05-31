Самара, 31 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Средства фонда развития промышленности Самарской области намерены направить в основном на поддержку предприятий по производству автокомпонентов. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба по повышению устойчивости экономики.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин напомнил, что на федеральном уровне реализуются 17 новых антисанкционных мер поддержки, семь из которых предусматривают финансовую помощь.

Сообщается, что изначально в федеральном перечне системообразующих состояло 15 предприятий Самарской области. С февраля по май власти региона добились включения в этот перечень еще 15 предприятий, 14 из которых уже подали заявки на льготные кредиты.

«Поддержать предприятия региона позволит и докапитализация фонда развития промышленности Самарской области. Ожидается поступление в фонд средств из федерального бюджета: первый транш в 120 млн рублей будет перечислен в ближайшие дни. На рассмотрении дополнительные заявки области, в дальнейшем регион рассчитывает получить на докапитализацию фонда еще около 500 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил разработать критерии оказания помощи предприятиям, для того, чтобы меры поддержки были точечными, выверенными и дали максимальный эффект.

Сообщается, что в основном на средства фонда помогут предприятиям по производству автокомпонентов.