Эксперт сравнил Калининград с «Островом Крым» Аксёнова
Москва, 31 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Односторонние ограничительные меры, которые сегодня применяются западными государствами, это не санкции, а односторонние ограничения. Они нарушают права человека, в частности право на благоприятную окружающую среду, и противоречат нормам международного права. Об этом 31 мая заявил статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе «Калининградская область в окружении врагов».
Эксперт отметил, что односторонние ограничительные меры подрывают сотрудничество, направленное на устойчивое развитие.
«Советский физик атмосферы Владимир Обухов сформулировал понятие «нервозность климата». Когда говорили о глобальном потеплении, под ним понимали исключительно потепление океана. Это неверно. В последнее время мы наблюдаем значительное падение климатических норм. В связи с этим возникает необходимость обеспечить ответные меры с точки зрения энергетики», — заявил Петров.
По его словам, Калининградская область — это аналог «Острова Крым» Василия Аксёнова в том смысле, что регион может сам себя обеспечивать. Он может стать примером в преодолении климатических изменений, в частности аномальных похолоданий.