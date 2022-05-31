Москва, 31 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Односторонние ограничительные меры, которые сегодня применяются западными государствами, это не санкции, а односторонние ограничения. Они нарушают права человека, в частности право на благоприятную окружающую среду, и противоречат нормам международного права. Об этом 31 мая заявил статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе «Калининградская область в окружении врагов».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

Эксперт отметил, что односторонние ограничительные меры подрывают сотрудничество, направленное на устойчивое развитие.

«Советский физик атмосферы Владимир Обухов сформулировал понятие «нервозность климата». Когда говорили о глобальном потеплении, под ним понимали исключительно потепление океана. Это неверно. В последнее время мы наблюдаем значительное падение климатических норм. В связи с этим возникает необходимость обеспечить ответные меры с точки зрения энергетики», — заявил Петров.

По его словам, Калининградская область — это аналог «Острова Крым» Василия Аксёнова в том смысле, что регион может сам себя обеспечивать. Он может стать примером в преодолении климатических изменений, в частности аномальных похолоданий.