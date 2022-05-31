Москва, , 13:18 — REGNUM Для свободного вывоза зерна из Украины Киев должен разминировать порты. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если эта проблема разминирования будет решена, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее к пунктам назначения», — заявил Лавров.

«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учётом того, что с российской стороны давно гарантировано всё, что зависит от нас.

По его словам, западные страны, которые создали массу искусственных проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, должны «всерьёз задуматься, что для них важнее»

«Делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать?» — пояснил он.