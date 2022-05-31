Москва, , 13:17 — REGNUM Беглых олигархов, вредящих России на фоне спецоперации на Украине, нужно лишать всего, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«В той же Европе уже арестованы почти все яхты и виллы наших олигархов. А вот таких богатеев, которые убежали и пытаются вредить России ради своего собственного блага, нужно у нас в стране лишать всего. Их имущество и деньги можно направить на пополнение бюджета Пенсионного фонда России. Пенсионерам нужнее!» — рассуждает Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен пожертвовали 150 млн евро Украине, взамен британские власти обещали снять с них санкции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам 2021 года исполнен с дефицитом в 330,755 млрд рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

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