Лондон, 31 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В течение нескольких месяцев киевский режим может потерять столько же украинских военных, сколько США потеряли за 10 лет войны во Вьетнаме. Об этом написал британский политолог Патрик Хеннингсен для американского Института мира и процветания Рона Пола.

U.S. Army Europe ВСУ

Как указал британский эксперт, выдержки из материала которого приводит в своем телеграм-канале RT, победа Киева в этом конфликте выглядит как «абсолютная фантастика и бред высшей степени».

При этом Хеннингсен отметил, что западные страны до сих пор уверены в успехе киевского режима и потому главные СМИ Запада преподносят ситуацию на Украине так, что у пропаганды «Геббельса закружилась бы голова».

«Гораздо ближе к истине следующее: Украина не просто проигрывает, но движется к историческому краху», — сказал он.

Также политолог добавил, что при этом ВСУ, скорее всего, не ведет учет своих погибших и не говорит о дезертирах, чтобы не допустить падения боевого духа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что события на Украине разворачиваются по сценарию, который не удалось реализовать в Белоруссии.