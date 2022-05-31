Ханты-Мансийск, 31 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 31 мая госпитализировали 14 больных с COVID-19, 22 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Это на семь случаев меньше, чем днём ранее.

С начала пандемии в Югре к 31 мая насчитывается 210 655 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 765 пациента, 2 547 скончались (ни одного человека за сутки).