Москва, , 13:15 — REGNUM Каждый второй житель России (50% поддерживает предложение о покупке отечественного автомобиля на средства материнского капитала. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще одобряют идею покупки автомобиля на материнский капитал женщины чем мужчины — 52% против 49% и люди 35- 44 (54%). Также чаще это предложение одобряют граждане с детьми, чем бездетные — 54% против 49%.

Против данной инициативы выступают 26% опрошенных. Основные аргументы — «большие риски возникновения мошеннических схем с потерей средств»; , автомобиль — не предмет первой необходимости», «должно быть в приоритете жильё» и т.д.

Опрос проведён 25–26 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 385 населенных пунктах.

Как сообщало, в Госдуму РФ внесен законопроект, позволяющий тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля российского производства.

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