Нижний Новгород, , 13:15 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 130 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 408 501 человек на утро 31 мая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Масочный режим Фото пресс-службы правительства Калужской области

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 74 жителя области, накануне в больницы попали 37 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 421 222 случая заражения коронавирусом, из них 104 — за минувшие сутки. 11 523 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне и за минувшие сутки было зарегистрировано по одному летальному случаю среди пациентов с коронавирусом в области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исключил пункт об обязательной вакцинации от коронавируса из указа о введении режима повышенной готовности. Однако необходимость делать прививки сохраняется, поскольку она продиктована постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко и может быть отменена только аналогичным документом.