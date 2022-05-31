Москва, 31 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Для развития Калининградской области необходимо максимально обеспечить её энергией. Об этом заявил 31 мая в ходе своего выступления в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе «Калининградская область в окружении врагов» депутат Государственной думы от Калининградской области (фракция СРЗП) Олег Нилов.

Duma.gov.ru Олег Нилов

«Высочайшее давление на Калининградскую область приведёт к прорывным преобразованиям», — уверен депутат.

Однако, по его словам, для этого требуется полностью обеспечить регион газом и электричеством. Он напомнил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов просил президента РФ Владимира Путина помочь в решении газовой проблемы. «Я считаю, что это самое важное для того, чтобы обеспечивать и безопасность, и прорывное развитие Калининградской области», — отметил Нилов.

«Без энергии — газа и электричества — об этом говорить невозможно. Условия идеальные, но энергии крайне недостаточно», — подчеркнул он.

По его словам, если ЕС отказывается от «Северного потока», он может быть превращён в «Калининградский поток». «Это поможет превратить Калининградскую область в «солнечную долину». Цены на энергию будут в десятки раз ниже, чем в Европе», — отметил Олег Нилов.