Воронеж, 31 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Нового руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области назначил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом 31 мая сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежский лес

«Губернатор Александр Гусев назначил Вячеслава Оробинского руководителем управления лесного хозяйства правительства Воронежской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель управления, экс-начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев, покинул пост в начале 2022 года. Вячеслав Оробинский до назначения работал в должности заместителя руководителя управления.