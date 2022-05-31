* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 13:14 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли рестораны для женщин в Герате. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ресторан

Источники добавляют, что местное управление министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока предупредило женщин-рестораторов, что они больше не должны работать.

Владелица одного из женских ресторанов рассказала газете «8 Собх», что их рестораны предназначены для женщин и ими управляют женщины; но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что рестораны больше не могут работать.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что если приказ не будет выполнен, к женщинам-владелицам ресторанов будут применены юридические меры.

До этого приказа в провинции Герат работало десять ресторанов для женщин.