Казань, 31 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В летний период авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет прямые рейсы из Казани в Горно-Алтайск. Полеты будут выполняться с 17 июня дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

terribl Самолет

Из казанского аэропорта самолет вылетит в 00:20, прибытие в Горно-Алтайск — в 08:00. В обратную сторону борт отправится в 08:45, посадка в Казани запланирована в 08:20. Для каждого из городов указано местное время.

Продолжительность полета составит более трех часов. На маршруте задействуют самолеты Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая Татарию и Оренбургскую область связал новый авиарейс. Полеты из Казани в Орск совершаются трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Читайте также: Прямое авиасообщение свяжет Казань и Орск