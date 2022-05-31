Москва, , 13:13 — REGNUM Военно-морской флот России обеспечит беспрепятственный выход судов с зерном, заявил 31 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Лаврова, если Украина решит проблему разминирования портов и своих территориальных вод, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море.

Министр отметил, что Москва сделала всё возможное для решения продовольственной проблемы, однако Запад искусственно усугубляет ситуацию, блокируя доступ в порты российским судам.