Вашингтон, 31 мая 2022, 13:12 — REGNUM Решение президента США Джо Байдена не отправлять Украине ракеты дальнего действия является «стратегией поражения», об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол 29 мая в эфире телеканала MSNBC.
По его словам, эти ракеты можно было бы передать Киеву при условии, что они не будут использоваться против целей на территории России.
Напомним, американские власти заявили о том, что Вашингтон не намерен передавать Киеву ракетные системы, дальность которых позволяет наносить удары по территории России.
Читайте также: США не планируют снабжать Киев ракетами, которые могут достичь Россию