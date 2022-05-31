Вашингтон, 31 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена не отправлять Украине ракеты дальнего действия является «стратегией поражения», об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол 29 мая в эфире телеканала MSNBC.

U.S. Department of State Майкл Макфол

По его словам, эти ракеты можно было бы передать Киеву при условии, что они не будут использоваться против целей на территории России.

«Подпишите официальное соглашение о том, что мы не будем использовать это оружие в России», — пояснил Макфол.

«Я думаю, что это лучшее решение, чем сидеть в Вашингтоне и пытаться смоделировать и просчитать, что именно мы хотим, чтобы украинцы делали на поле боя», — добавил он.

Напомним, американские власти заявили о том, что Вашингтон не намерен передавать Киеву ракетные системы, дальность которых позволяет наносить удары по территории России.

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