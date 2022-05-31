Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM В Екатеринбурге возле плотины Патрушихинского пруда местный житель обнаружил пакет с оружием, патронами и полицейским удостоверением. Находку изъяли и направили на экспертизу, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Эмблема МВД

Пакет обнаружил местный житель, занимавшийся поиском драгоценных металлов. Можно предположить, что хозяин находки избавился от неё, чтобы не стать фигурантом уголовного дела, — отметил Горелых.

По факту произошедшего организована проверка. По её итогам полицейские примут процессуальное решение.