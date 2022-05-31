Белгород, , 13:26 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки госпитализированы 17 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в федеральном оперативном штабе. Выписано после лечения 25 человек, новых летальных исходов не зарегистрировано.

Всего в Белгородской области подтверждено 130 872 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 127 962 жителей, скончались от осложнений 2 267 человек.

По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 120 ковид-пациентов, ещё 523 белгородца наблюдаются амбулаторно.