Иркутск, , 13:09 — REGNUM В Иркутской области мораторий на снос нестационарных киосков и павильонов в Иркутске продлен до конца года: решение приняли на совещании под руководством губернатора региона Игоря Кобзева, сообщает 31 мая телеграм-канал правительства региона.

Уличная торговля Ольга Ларина © ИА REGNUM

Поясняется при этом, что мораторий касается всех нестационарных объектов торговли, в отношении которых нет вступивших в силу решений о сносе.

«Важно, что большинство объектов малого и среднего предпринимательства на протяжении многих лет добросовестно работали, не нарушая законодательство, инвестировали средства в развитие бизнеса. Нестационарная торговля — значимый элемент инфраструктуры и нуждается в поддержке со стороны власти, особенно в нынешних непростых условиях», — подчеркнул Игорь Кобзев.

«Впервые в Иркутской области появился закон, устанавливающий деятельность нестационарных торговых объектов, контролирующий отношения между властью и бизнесом, работу предпринимателей в части исполнения взятых на себя обязательств в соответствии с нормами СанПИНа, противопожарной безопасности, эстетической составляющей. Сейчас наблюдается тенденция замещения нестационарных объектов торговли стационарными. Мы даем предпринимателям определенный срок, в течении которого будет выработан единый подход, единые стандарты», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией, в Иркутской области продолжают расширять меры поддержки бизнеса. В частности, принято решение о докапитализации Фонда микрокредитования региона, который выдает льготные займы малому и среднему бизнесу Приангарья, еще на 50 млн рублей — до 1 млрд.

Читайте также: В Приангарье малому бизнесу помогает программа «Антикризис»