Магас, , 13:08 — REGNUM В Ингушетии попались на получении взятки двое сотрудников Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте. Стражи порядка потребовали от местного жителя передать им денежные средства в сумме 300 тысяч рублей за то, чтобы не совершать в отношении него проверочных мероприятий, связанных с подозрением его в хранении наркотических веществ.

Арест Connor Tarter

При получении от матери 26-летнего жителя региона требуемой суммы они были задержаны. Суд избрал в отношении полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело о «получении должностным лицом взятки в виде денег в составе группы лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в крупном размере».

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