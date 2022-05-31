Таллин, 31 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Парламентской оппозицией Эстонии ведутся серьезные переговоры о вынесении вотума недоверия министру образования страны Лийны Керсна. Об этом сообщил в интервью гостелевидению ETV лидер крупнейшей оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

По его словам, вопрос уже не в том, будет ли вынесен в парламенте вотум недоверия Керсна, а в том, когда это произойдет.

«Наш упрек по-прежнему очень ясен. Министр осознанно и многократно нарушала закон. Около пяти миллионов евро чистой прибыли было изъято у налогоплательщика и положено в чей-то карман по политическому решению министра, а это в Эстонии является уголовным преступлением», — подчеркнул Хельме.

Министерство финансов Эстонии, проанализировав организованные Министерством образования и науки закупки экспресс-тестов на коронавирус для использования в школах, возбудило против министра Лийны Керсна делопроизводство о проступке.

По данным эстонских СМИ, министр нарушила закон во время организации закупок экспресс-тестов на коронавирус для школ. Общая сумма сделки составила 5 млн евро, выбор фирмы-поставщика вызвал вопросы.

Сама Керсна заявляет, что ее действия были согласованы с правительством, она готова публично рассказать свою версию истории.