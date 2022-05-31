Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:15 — REGNUM Нижний Тагил Свердловской области получит 1,6 млрд рублей в рамках национального проекта «Чистый воздух». Заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева на получение средств поддержало правительство России, сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

Котельная Wikimedia.org

В 2022 году Нижнему Тагилу выделят 520 млн рублей, в 2023 году — ещё 1,1 млрд рублей. Средства направят на обновление транспортной инфраструктуры и реконструкцию котельных. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, планируется купить 10 новых вагонов трамваев, реконструировать пять котельных и построить ещё одну.

Отметим, Нижний Тагил входит в число 12 городов по реализации федерального проекта «Чистый воздух». Благодаря нацпроекту в 2021 году в городе появились 17 современных автобусов, работающих на метане.