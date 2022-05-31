Ижевск, 31 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Оборотные средства предприятий оборонно-промышленного комплекса, закредитованность отрасли требуют особого внимания со стороны федерального правительства и со стороны региональных властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

kremlin.ru Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым

По словам главы региона, в Удмуртии работают 12 предприятий ОПК. По итогам прошлого года, доля продукции гражданского и двойного назначения составила 26%, производство увеличилось на 11% и составило 31 млрд рублей.

«В этом году наши заводы готовы реализовать десять крупных проектов с общим объёмом инвестиций почти 7 млрд рублей и примерно 1,5 тыс. новых рабочих мест», — добавил Бречалов.

Он добавил, что компания «Ника-Петротэк» в Камбарке локализовала производство присадок для транспортировки нефти, ранее данная продукция закупалась в Великобритании. Ижевский механический завод способен изготавливать три тысячи электрокардиостимуляторов, а Сарапульский электрогенераторный завод 17 мая запустил производство двигателей для трамваев.

Благодаря подписанию «дорожной карты» с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным Воткинский завод загружен работой в три смены. Открыто более 500 вакансий при средней заработной плате 53 тыс. рублей. Ижевский электромеханический завод «Купол отгрузил за прошлый год гражданской продукции почти на 3 млрд рублей.

«Вы сейчас сказали о том, что доля гражданской продукции в выпуске в целом продукции оборонного комплекса увеличивается. И это очень хорошо, это одна из задач, которую мы перед собой ставили. Но оборотные средства этих предприятий, закредитованность отрасли требуют особого внимания со стороны федерального правительства и со стороны, конечно, региональных властей, потому что там, где можно, повторяю, плечо подставить этим предприятиям, это нужно сделать», — призвал глава государства.

Также он поблагодарил Бречалова за работу и пожелал успехов.

ИА REGNUM, также в ходе видеовстречи президент поддержал выдвижение Бречалова на пост главы республики на второй срок в ходе выборов, которые состоятся в сентябре текущего года.

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